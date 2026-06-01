Mr. Monk und Natalie fischen im DunkelnJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 10: Mr. Monk und Natalie fischen im Dunkeln
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Mr. Monk will auch nach drei Monaten noch nicht wahrhaben, dass seine ehemalige Assistentin Sharona nicht mehr für ihn arbeiten wird. Während er eine Nachfolgerin sucht, bekommt er einen neuen Fall: Die verwitwete Mutter Natalie Teeger wurde binnen einer Woche zweimal in ihrer Wohnung überfallen. Sie weiß nicht, was die Einbrecher suchten, und bittet Monk um Hilfe. Er findet heraus, dass es die Männer offenbar auf den Goldfisch von Natalies Tochter Julie abgesehen hatten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH