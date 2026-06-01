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Monk

Mr. Monk und Sharonas Besuch aus dem Jenseits

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 01.06.2026
Mr. Monk und Sharonas Besuch aus dem Jenseits

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Folge 6: Mr. Monk und Sharonas Besuch aus dem Jenseits

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

In einer Tiefgarage hat Sharona eine unheimliche Begegnung: Ein schwer verwundeter Mann torkelt auf sie zu. Er kennt sie offenbar, und teilt ihr mit, Douglas mache sich Sorgen um sie - Douglas ist Sharonas verstorbener Vater. Das Team von Captain Stottlemeyer findet in der Garage jedoch keine Spuren des Mannes. Doch es bleibt nicht das letzte Mal, dass der Unbekannte Sharona eine Botschaft überbringt. Mr. Monk sorgt sich um seine Assistentin, die fürchtet, verrückt zu werden.

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