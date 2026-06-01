Mr. Monk hilft der MafiaJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 5: Mr. Monk hilft der Mafia
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
In einem Friseursalon, in dessen Hinterzimmer illegal Glücksspiel betrieben wird, kommt es zu einer Schießerei. Fünf tote Mafia-Gangster gehen auf das Konto des oder der Täter. Der berüchtigte Pate Salvatore Lucarelli will, dass Mr. Monk den Fall löst, doch der lehnt ab, weil er um sein Leben fürchtet. Der FBI-Agent Colmes will Monk jedoch in die Mafia einschleusen, er soll Lucarelli dingfest machen - im Gegenzug will er sich für Monks Wiedereinstellung bei der Polizei einsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH