Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk steckt im Stau

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13vom 01.06.2026
Mr. Monk steckt im Stau

Mr. Monk steckt im StauJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 13: Mr. Monk steckt im Stau

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Mr. Monk war mit seiner Assistentin Natalie und deren Tochter Julie bei einem Hockeyspiel. Die Autofahrten hin und zurück sind eine Zumutung für den neurotischen Detektiv. Dumm, dass die drei nach einer Massenkarambolage auf dem Highway im Stau stehen. Bei aller Verzweiflung hat Monk sein einzigartiger Spürsinn jedoch nicht verlassen: Er stellt schnell fest, dass etwas faul ist, und glaubt, dass der Autounfall, der das Chaos auslöste, nur fingiert war.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen