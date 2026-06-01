Monk
Folge 4: Mr. Monk wird gefeuert
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Eine junge Frau wurde zerstückelt aufgefunden. Als Mr. Monk während der Ermittlungen in der Gerichtsmedizin ist, überkommt ihn sein Putzwahn - und mit einer falschen Handbewegung löscht er auf dem Computer alle Daten der Pathologie aus den letzten zehn Jahren. Monk wird gefeuert. Er ist verzweifelt, doch dann kommt ihm eine Idee, wie er seinen letzten Fall aufklären könnte.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH