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Monk

Mr. Monk und der Affe

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 01.06.2026
Mr. Monk und der Affe

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Folge 2: Mr. Monk und der Affe

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der Plattenproduzent Ian Blackburn wird erschossen im Panic Room seines Hauses aufgefunden. Neben ihm sitzt sein Schimpanse Darwin - er hat eine Pistole in der Hand. Sharona hat es der Affe sofort angetan, sie bittet Mr. Monk, seine Unschuld zu beweisen. Doch ob das Tier wirklich geschossen hat, ist nur eine von vielen Fragen, die der Fall aufwirft. Ians Frau, die Popsängerin Chloe, scheint derweil nicht unbedingt um ihren verblichenen Gatten zu trauern ...

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