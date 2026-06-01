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Monk

Mr. Monk und der Stromausfall

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 01.06.2026
Mr. Monk und der Stromausfall

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Monk

Folge 3: Mr. Monk und der Stromausfall

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Mr. Monk und Sharona freuen sich auf ein Konzert ihres alten Bekannten Willie Nelson, das im Fernsehen übertragen werden soll. Doch pünktlich zum Beginn fällt im Viertel der Strom aus. Wie sich herausstellt, wurde er durch eine Bombe im Kraftwerk verursacht. Ein Brief, der dabei lag, führt zu Winston Brenner - der ist jedoch seit zehn Jahren tot. Mr. Monk nimmt sich der Sache an, doch er wird durch die Ingenieurin Michelle abgelenkt, die ein Auge auf ihn geworfen hat.

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