Mr. Monk als WahlhelferJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 15: Mr. Monk als Wahlhelfer
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Als die Schule ihrer Tochter Julie geschlossen werden soll, beschließt Natalie, etwas dagegen zu unternehmen und kandidiert für den Schulrat. Als ein Heckenschütze auf ihr Wahlkampfbüro feuert, wird aus der scheinbar harmlosen Kampagne tödlicher Ernst: Ein Sicherheitsmann stirbt im Kugelhagel. Mr. Monk, der bei den Anschlag auch vor Ort war, nimmt umgehend die Ermittlungen auf. Wer trachtet seiner Assistentin nach dem Leben?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH