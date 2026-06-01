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Monk

Mr. Monk als Wahlhelfer

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 15vom 01.06.2026
Mr. Monk als Wahlhelfer

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Folge 15: Mr. Monk als Wahlhelfer

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Als die Schule ihrer Tochter Julie geschlossen werden soll, beschließt Natalie, etwas dagegen zu unternehmen und kandidiert für den Schulrat. Als ein Heckenschütze auf ihr Wahlkampfbüro feuert, wird aus der scheinbar harmlosen Kampagne tödlicher Ernst: Ein Sicherheitsmann stirbt im Kugelhagel. Mr. Monk, der bei den Anschlag auch vor Ort war, nimmt umgehend die Ermittlungen auf. Wer trachtet seiner Assistentin nach dem Leben?

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