Monk
Folge 14: Mr. Monk in Las Vegas
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Captain Stottlemeyer und Lieutnant Disher sind auf einem feuchtfröhlichen Junggesellenabschied in Las Vegas, als sie erfahren, dass die Frau des Casinobesitzers Daniel Thorn auf mysteriöse Weise starb. Es scheint, als sei sie im Fahrstuhl von ihrem Schal erdrosselt worden, der in der Tür festklemmte. Der Captain will beweisen können, dass der zwielichtige Thorn seine Gattin ermordet hat und ruft Monk. Als er ankommt, kann sich sein verkaterter Boss aber an nichts mehr erinnern.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH