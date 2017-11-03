Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 03.11.2017: Familientradition
42 Min.Folge vom 03.11.2017Ab 12
Das Geld, das er mit seinem selbstgebrannten Schnaps verdient hat, spendete Mikes Urgroßvater einst für den Bau einer Baptistenkirche. Zudem hat der Südstaatler schon im Alter von sieben Jahren dabei geholfen, die Maische für den hochprozentigen Alkohol anzusetzen, den die Bewohner der Appalachian Mountains „Moonshine“ nennen. Illegal hin oder her: Wenn es um die Pflege alter Traditionen und Bräuche geht, vertritt Mike daher eine ganz klare Meinung. In seine gewohnte Lebensweise hat sich niemand einzumischen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.