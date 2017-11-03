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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Familientradition

DMAXFolge vom 03.11.2017
Familientradition

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 03.11.2017: Familientradition

42 Min.Folge vom 03.11.2017Ab 12

Das Geld, das er mit seinem selbstgebrannten Schnaps verdient hat, spendete Mikes Urgroßvater einst für den Bau einer Baptistenkirche. Zudem hat der Südstaatler schon im Alter von sieben Jahren dabei geholfen, die Maische für den hochprozentigen Alkohol anzusetzen, den die Bewohner der Appalachian Mountains „Moonshine“ nennen. Illegal hin oder her: Wenn es um die Pflege alter Traditionen und Bräuche geht, vertritt Mike daher eine ganz klare Meinung. In seine gewohnte Lebensweise hat sich niemand einzumischen.

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