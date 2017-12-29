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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Mark-Rogers-Special

DMAXFolge vom 29.12.2017
Mark-Rogers-Special

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 29.12.2017: Mark-Rogers-Special

45 Min.Folge vom 29.12.2017Ab 12

Der eisige Wind kündigt im Spätherbst das Ende der „Moonshine“-Saison an. Dann verlassen die Schwarzbrenner in den Appalachen die Wälder. Es sei denn, sie sind waschechte „Mountain Men“ - Männer aus den Bergen, so wie Mark Rogers. Denn für den Südstaatler ist die kalte Jahreszeit mit einer alten Tradition verbunden: der Jagd auf Schwarzbären. Aber in diesem Jahr hält Mark in der Wildnis nicht nur nach Raubtieren Ausschau, sondern auch nach Heilpflanzen. Der Outlaw will seinen hochprozentigen Alkohol nämlich mit edlen Kräutern verfeinern.

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