Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 12.01.2018: Tickle-Style
44 Min.Folge vom 12.01.2018Ab 12
Seinen Lehrmeister Tim Smith hat Steven Ray Tickle bei einem Teilzeitjob in einer Matratzenfabrik kennengelernt. Und danach waren die „Moonshiner“ viele Jahre unzertrennlich, denn die Geschäfte liefen gut. Aber dann eröffnete Tim in Virginia eine legale Brennerei - und von da an ging es für seinen besten Kumpel nur noch bergab. „Tickle“ geriet mit dem Gesetz in Konflikt und hatte obendrein mit Alkoholproblemen zu kämpfen. In diesem Special blickt der Outlaw auf seinen abenteuerlichen Werdegang zurück und berichtet dabei auch von Fehlern, die er lieber nicht begangen hätte.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.