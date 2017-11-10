Letzte Ausfahrt West VirginiaJetzt kostenlos streamen
Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 10.11.2017: Letzte Ausfahrt West Virginia
45 Min.Folge vom 10.11.2017Ab 12
„Kürbis-Moonshine“? Davon hat „Big Chuck“ noch nie gehört. Doch sein Partner Josh weiß in South Carolina angeblich genau, was er tut. Das herbstliche Gemüse ist auf dem Markt gerade günstig zu haben. Und weil man solche aromatischen Mixturen in den Appalachen nicht an jeder Ecke bekommt, können die Outlaws für ihre „Special Edition“ obendrein einen höheren Preis verlangen. Für Tim Smith geht es derweil im US-Bundesstaat West Virginia um alles oder nichts. Bringt der Südstaatler dort seine Whiskey-Vorräte an den Mann?
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.