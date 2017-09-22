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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Der Altmeister

DMAXFolge vom 22.09.2017
Der Altmeister

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 22.09.2017: Der Altmeister

44 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 12

Mark und „Digger“ bereiten in den Great Smokey Mountains die Maische für den zweiten Brenndurchlauf vor. Um neugierige Besucher fernzuhalten, haben die Südstaatler ihre Destille an einer Stelle aufgebaut, an der es angeblich spukt. Und ein „Moonshine“-Veteran gibt den Outlaws bei der Arbeit im Wald nützliche Tipps. J.B. Rader ist schon ewig im Geschäft und war die rechte Hand von „Popcorn“ Sutton - dem berühmtesten Schnapsbrenner in den Appalachen. Außerdem hat der Altmeister ein Händchen für besondere Aromen.

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