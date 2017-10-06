Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 06.10.2017: Mit Volldampf voraus
45 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 12
1000 Gallonen: Josh und sein Partner „Big Chuck“ krempeln in South Carolina die Ärmel hoch, damit in Kürze die Kasse klingelt. Denn nach einem missratenen Saisonstart hinken die Outlaws dem Zeitplan hinterher. In einer verlassenen Getreidemühle soll der „Moonshine“ schon bald in Strömen fließen, deshalb schuften die Männer dort, was das Zeug hält. Mark und „Digger“ müssen derweil in Tennessee darauf achtgeben, dass ihnen ihre selbst gebaute Schnapsdestille nicht um die Ohren die fliegt. Denn das Monstrum hat reichlich Dampf im Kessel.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.