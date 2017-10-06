Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 06.10.2017: Pfirsich und Wacholder
45 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 12
David und Patti experimentieren im US-Bundesstaat Louisiana mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen, denn aromatisierter „Moonshine“ bringt auf dem Schwarzmarkt wesentlich mehr Geld ein. Deshalb kommen beim nächsten Brenndurchlauf frisch geerntete Pfirsiche zum Einsatz. Mark und „Digger“ beschreiten in Tennessee ebenfalls neue Wege. Das Duo will dort zum ersten Mal Gin brennen. Getreide, Wacholder und Kardamom: Wenn die Rezeptur hält, was sie verspricht, können die Südstaatler mit dem Schnaps pro Gallone bis zu 500 Dollar verdienen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.