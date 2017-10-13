Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 13.10.2017: Im Schutz der Dunkelheit
45 Min.Folge vom 13.10.2017Ab 12
Josh und „Big Chuck“ genehmigen sich 60 Meilen außerhalb von Spartanburg einen kräftigen Schluck „Moonshine“. Denn das Duo hat in einer alten Mühle soeben 60 Gallonen hochprozentigen Alkohol fertiggestellt. Und der „Apple Brandy“ schmeckt genau so, wie ihn die Kundschaft in den Appalachen mag. Deshalb dürfen sich die Outlaws auf steuerfreie Einnahmen in Höhe von 9000 Dollar freuen. Mark schwitzt derweil in Tennessee Blut und Wasser, denn der Südstaatler transportiert auf der Ladefläche seines Pick-ups heiße Ware.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.