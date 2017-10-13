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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Im Schutz der Dunkelheit

DMAXFolge vom 13.10.2017
Im Schutz der Dunkelheit

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 13.10.2017: Im Schutz der Dunkelheit

45 Min.Folge vom 13.10.2017Ab 12

Josh und „Big Chuck“ genehmigen sich 60 Meilen außerhalb von Spartanburg einen kräftigen Schluck „Moonshine“. Denn das Duo hat in einer alten Mühle soeben 60 Gallonen hochprozentigen Alkohol fertiggestellt. Und der „Apple Brandy“ schmeckt genau so, wie ihn die Kundschaft in den Appalachen mag. Deshalb dürfen sich die Outlaws auf steuerfreie Einnahmen in Höhe von 9000 Dollar freuen. Mark schwitzt derweil in Tennessee Blut und Wasser, denn der Südstaatler transportiert auf der Ladefläche seines Pick-ups heiße Ware.

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