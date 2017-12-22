Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 22.12.2017: Tim-Smith-Special
44 Min.Folge vom 22.12.2017Ab 12
Tim Smith destilliert seit über 40 Jahren hochprozentigen Alkohol. Das Handwerk hat er von seinem Vater gelernt. Aber als „Moonshiner“ lebt man gefährlich. Wenn man beim Schwarzbrennen von der Polizei erwischt wird, landet man im schlimmsten Fall hinter schwedischen Gardinen. Deshalb wechselte der Mann in der blauen Latzhose die Seiten. Als er genug Geld für eine Lizenz angespart hatte, baute er ein legales Business auf. Bis dahin war es ein langer Weg. Vom Outlaw zum erfolgreichen Brennmeister: Dieses Special erzählt die Geschichte einer „Moonshiner“-Legende.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.