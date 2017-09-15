Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 15.09.2017: Schwere Zeiten
45 Min.Folge vom 15.09.2017Ab 12
Seine Vorfahren stammen von den Britischen Inseln und das Schnapsbrennen hat im Hause Owens eine lange Tradition. Doch in diesem Jahr läuft es für Südstaatler Josh nicht rund, denn sein gut ausgebautes Versteck im Wald ist komplett ausgebrannt. War es ein Kurzschluss oder wollte ihm jemand ins Handwerk pfuschen? Das lässt sich im Nachhinein nur schwer aufklären. Tatsache ist: Nach dieser Katastrophe kann der „Moonshiner“ in South Carolina wieder komplett von vorne anfangen. In Louisiana werden derweil eifrig Früchte vom Mayhaw-Strauch gepflückt.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.