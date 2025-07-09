Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13vom 09.07.2025
45 Min. Ab 12

Seth Hazlitt wird Zeuge eines Hexenrituals. Er ist davon überzeugt, den Geist von Patience Terhune gesehen zu haben, die vor 300 Jahren der Hexerei beschuldigt worden war. Jessica trifft sich mit Mildred Terhune, einer Nachfahrin der vermeintlichen Hexe. Es stellt sich heraus, dass Gordon Fairchild gerade dabei ist, ein Buch über Hexen zu veröffentlichen. Wenig später wird Mildreds Schwester Irene ermordet aufgefunden - Jessica nimmt sich der mysteriösen Vorfälle an.

