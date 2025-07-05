Der letzte Flug der Dixie DamselJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Der letzte Flug der Dixie Damsel
46 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
In Alaska wird ein abgestürztes Flugzeug entdeckt. Es stellt sich heraus, dass es sich um jene Maschine handelt, mit der Jessicas verstorbener Ehemann, Captain Frank Fletcher, 1952 abgestürzt ist. Im Flugzeug wird die Leiche von Sergeant Gagliano gefunden, der offenbar erschossen wurde. Als der Verdacht auf Captain Fletcher fällt, macht sich Jessica daran, die Unschuld ihres verstorbenen Ehemanns zu beweisen.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH