Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Nicht nur Rufmord
46 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
In Cabot Cove herrscht große Aufregung: Sybil Reed, eine ehemalige Schülerin Jessicas, hat ein Enthüllungsbuch über die Bewohner von Cabot Cove geschrieben. Der Buchhändler Ellis profitiert zunächst vom Klatschbedürfnis der Kleinstädter. Als aber eines Nachts die Schaufenster seines Buchladens eingeschlagen werden und die Bücher von Sybil in Flammen stehen, ist er gewarnt. Schließlich wird eine Einwohnerin von Cabot Cove tot aufgefunden - jetzt ist Jessicas Spürsinn gefragt ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH