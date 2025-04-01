Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Glasnost und Agenten

Staffel 5Folge 14
Glasnost und Agenten

Glasnost und AgentenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 14: Glasnost und Agenten

46 Min.Ab 12

Jessica fliegt anlässlich eines amerikanisch-sowjetischen Autorenaustausches nach Moskau. Als der feierliche Empfang außer Kontrolle gerät, wird Jessicas Handtasche gestohlen. Es stellt sich heraus, dass der Dieb nicht hinter Jessicas Geld her war. Vielmehr interessierte er sich für einen Mikrofilm, den ein Kongress-Teilnehmer in Jessicas Tasche gesteckt hatte, um ihn auf diese Weise aus dem Land zu bringen. Bald mischt sich der KGB in den Fall ein ...

Mord ist ihr Hobby
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

