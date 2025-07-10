Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Geständnis auf Band
46 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Jessicas Roman "Truck Stop" soll verfilmt werden. Gemeinsam mit dem Drehbuchautor Walter Murray fährt sie nach Los Angeles, um Einzelheiten des Projektes zu klären. Als unterwegs der Wagen streikt, sind die beiden gezwungen, eine Werkstatt aufzusuchen und in einem Motel zu übernachten. In der Nacht wird Murray durch zwei Schüsse getötet. Der Tote hält ein Diktiergerät in der Hand - Jessica ist davon überzeugt, dass sich auf dem Tonband Hinweise auf den Mörder finden ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
