Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Hochzeit mit Hindernissen
46 Min.Ab 12
Jessica ist zur Hochzeit ihres Neffen Grady und dessen Braut Donna eingeladen. Die Feier findet bei den Eltern der Braut statt, die mit ihrem Schwiegersohn wenig einverstanden sind, aber gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Feier ist bereits in vollem Gange, als plötzlich die Leiche der Haushälterin Harriet aufgefunden wird. Jessica will den Fall aufklären.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH