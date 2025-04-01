Nicht vergeben, nicht vergessenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Nicht vergeben, nicht vergessen
46 Min.Ab 12
Molly Connors kehrt nach ihrem Jura-Examen zurück nach Cabot Cove. Sie leitet umgehend ein Verfahren gegen Tyler Morgan ein, den Boss einer Minengesellschaft. Sie verdächtigt ihn, vor Jahren eine Explosion veranlasst zu haben, bei der ihr Vater ums Leben kam. Doch schon bald wird Tyler Morgan erschossen in seiner Fischerhütte aufgefunden. Für Sheriff Tate ist Molly die Hauptverdächtige. Jessica kann nicht glauben, dass ihre ehemalige Schülerin zu einem Mord fähig ist.
