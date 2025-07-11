Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Mord in Montana

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 18vom 11.07.2025
Mord in Montana

Mord in MontanaJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 18: Mord in Montana

46 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Bob Jarrett, ein junger Schriftsteller, bittet Jessica und ihre Verlegerin nach Montana zu kommen. Er hält das letzte Manuskript des verstorbenen Autors Trevor Hudson für eine Fälschung. Kurze Zeit später wird Jarrett tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen