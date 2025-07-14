Spieglein, Spieglein, an der Wand (1)Jetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Spieglein, Spieglein, an der Wand (1)
46 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Eudora McVeigh, bekannt als die Kriminalschriftstellerin schlechthin, wird von ihrem Verleger Lew Bracken in Kenntnis gesetzt, dass ihr aktuelles Manuskript abgelehnt wurde. Als Beispiel einer Autorin, die den Geschmack der Zeit trifft, nennt er ihr Jessica Fletcher. Kurzerhand beschließt Eudora, Jessica einen Besuch in Cabot Cove abzustatten. Als die beiden den Strand entlang spazieren, entdecken sie die Leiche eines Mannes.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH