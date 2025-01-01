Navy CIS: L.A.
Folge 23: Aufgeflogen
41 Min.Ab 12
Callen wird von dem Informationshändler Keelson angerufen, der über seine wahre Identität und seine Vergangenheit mehr weiß als Callen selbst. Callen will mehr über seine Vergangenheit erfahren und lässt sich auf einen Deal ein, bei dem er bulgarischen Gangstern einen Datenstick zukommen lassen soll. Kurz darauf gibt es einen Hacker-Angriff auf das NCIS. Eric muss feststellen, dass der Hacker Zugriff auf alle Daten des NCIS weltweit hatte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren