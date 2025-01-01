Navy CIS: L.A.
Folge 21: Schwarzes Gold
41 Min.Ab 12
In seinem neuen Fall wird das Team hinters Licht geführt. Überwachungsvideos zeigen die Explosion eines Autos, bei der Arkady Kolcheck, ein ehemaliger KGB-Agent, ums Leben gekommen ist. Doch das Blatt wendet sich, als die Ermittlungen ergeben, dass Kolcheck den Anschlag überlebt hat und seine Yacht ein Öltanker mit einer Ladung im Wert von hundert Millionen Dollar ist.
