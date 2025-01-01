Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Mitten ins Herz
42 Min.Ab 12
Als in New Orleans ein Heckenschütze gleich an drei Orten mordet, muss das Team um Agent PRIDE seinen Urlaub abbrechen. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sich der Todesschütze seine Opfer gezielt ausgesucht haben muss. Da er sogar die Überwachungskameras an den Tatorten außer Gefecht gesetzt hat, gestalten sich die Ermittlungen zunächst als äußerst schwierig ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
