Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Alles auf eine Karte
42 Min.Ab 12
Das Team von Director Isler kehrt New Orleans den Rücken, nachdem Javier Garcias keine illegalen Geschäfte nachzuweisen sind. Lediglich sein Geld aus Drogengeschäften wurde beschlagnahmt. Doch Pride will Elizas Tod rächen und Garcia nicht ungeschoren davonkommen lassen. So stellen sie dem Gangster eine Falle ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
