Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Endstation Mord
42 Min.Ab 16
Eine junge Straßenbahnfahrerin wurde brutal ermordet: Die Augen sind ausgestochen, anschließend wurde sie an das Ende einer Straßenbahn aufgehängt. Als Loretta am Tatort ankommt, ist sie sprachlos - denn der Fall erinnert sie an einen Mord, der 20 Jahre zurückliegt. Der damalige Täter Jack Gordon ist erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Doch Gordon hat all die Jahre seine Unschuld beteuert ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
16
