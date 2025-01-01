Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 3Folge 12
Folge 12: Bohrinsel 5

39 Min.Ab 16

In New Orleans wird die Leiche eines Navy Seals aus einem Golf geborgen. Todesursache ist laut Gerichtsmedizin ein Thermoschock, wodurch nicht nur Knochen, sondern auch lebenswichtige Organe weggeschmolzen sind. Offenbar ist der Lieutenant auf seiner Motoryacht gestorben, die jedoch keinerlei brauchbare Spuren aufweist. Wie sich herausstellt, hat sich der Täter bereits mehrmals unbefugten Zugang zu dem Boot verschafft. Die Tatwaffe führt das Team schließlich auf eine heiße Spur.

"CBS Serien"
