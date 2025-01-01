Navy CIS: New Orleans
Folge 14: Der fünfte Interessent
39 Min.Ab 16
Ein Dieb hat wichtige Strategiepapiere, eine Zusammenstellung von möglichen realisierbaren Terroranschlägen auf die Vereinigten Staaten, von der Homeland Security gestohlen und nach New Orleans gebracht. Nun will er die Dokumente an den Höchstbietenden verkaufen. Doch dann werden zwei der fünf Interessenten mitten am Tag niedergestochen ...
