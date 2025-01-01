Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Schnell, leise, tödlich

"CBS Serien"Staffel 3Folge 17
Folge 17: Schnell, leise, tödlich

40 Min.Ab 16

Als der Marine John Brossette in einer Kneipe auftaucht, kommt es zu einer Schlägerei, wobei der Kneipenbesitzer ums Leben kommt, drei Leute schwer verletzt werden und zwei weitere Gäste gerade noch fliehen können. Alles deutet darauf hin, dass Brossette vollkommen ausgerastet sein muss. Als sich herausstellt, das Brossettes Frau von einem Menschenhändlerring entführt wurde, nimmt der Fall eine Wendung ...

