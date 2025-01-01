Navy CIS: New Orleans
Folge 20: Keine Zeugen
42 Min.Ab 16
Als Marino den Dealer Nathan Kelly in eine Falle lockt, kommt es zum Schusswechsel: Kelly stirbt, und Marino muss verletzt ins Krankenhaus. Während der Ermittlungen kommt heraus, dass Drogen im Umlauf sind, die bei einer Drogen-Razzia von Lasalles Einheit sichergestellt wurden. Der Verdacht fällt auf Marino: Er hatte nämlich veranlasst, dass die Drogen verbrannt werden, doch danach waren sie verschwunden. Dann wird auch noch der Betreiber des Verbrennungsofens tot aufgefunden ...
