Navy CIS: New Orleans

Gelbe Augen

Staffel 3Folge 19
Gelbe Augen

Gelbe AugenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 19: Gelbe Augen

40 Min.Ab 16

Auf der Baustelle eines militärischen Stützpunkts kommt es zu merkwürdigen Vorkommnissen: Ein Unteroffizier stürzt sich vom Baugerüst, während andere Soldaten über schwere körperliche Beschwerden klagen. Zuerst steht der Verdacht einer Vergiftung im Raum, doch schon bald finden Loretta und Sebastian heraus, dass die Situation noch weit schlimmer ist: Auf dem Stützpunkt ist ein von den Chinesen entwickelter Virus freigesetzt worden, mit dem sich auch Loretta ansteckt.

