Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Unter Bikern

"CBS Serien"Staffel 3Folge 7
Unter Bikern

Unter BikernJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 7: Unter Bikern

42 Min.Ab 12

In New Orleans ist die Bike Week in vollem Gange, als einer der Besucher tot aufgefunden wird. Bei der Leiche handelt es sich um ein Mitglied der Gang Brothers at Arms. Der NCIS vermutet den Täter in den Reihen der Niners, einer verfeindeten Motorrad-Gang, die für Drogenhandel und Waffengeschäfte bekannt ist. Als daraufhin im Laden der Niners eine Bombe explodiert, fällt der Verdacht wiederum sofort auf die Brothers at Arms. Doch steckt wirklich Rache hinter den Anschlägen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen