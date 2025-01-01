Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Dustins Song

"CBS Serien"Staffel 3Folge 8
Dustins Song

Dustins SongJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 8: Dustins Song

42 Min.Ab 16

Die Offizierin Heather Cobb wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Schnell steht für die Ermittler fest, dass es vor der Tat einen heftigen Streit mit dem Mörder gegeben haben muss. Als dann herauskommt, dass Heather in einer Navy Jazzband Trompete gespielt und Petty Officer Gordon die Position des ersten Trompeters weggeschnappt hat, fällt der Verdacht zunächst auf ihn ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen