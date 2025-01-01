Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Elvis lebt!

"CBS Serien"Staffel 3Folge 13
Elvis lebt!

Elvis lebt!Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 13: Elvis lebt!

42 Min.Ab 16

Als das Datensammlungszentrum des US-Verteidigungs- und Justizministeriums überfallen wird, werden vier Menschen erschossen und hochsensible Daten entwendet. In den Tagen danach tauchen im Internet intime Bilder und Videos von Personen des öffentlichen Lebens auf. Als dann am Tatort die DNA eines Anführers einer Aktivistengruppe gefunden wird, sind sich die Ermittler sicher, den Täter identifiziert zu haben. Doch dann wird der Hacker ermordet aufgefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen