Navy CIS: New Orleans
Folge 21: Die Waffen der Familie
42 Min.Ab 16
Pride hat sich durchgesetzt, dass Hamilton ab sofort abgehört wird. Dann gibt es einen neuen Fall: Dem Waffenproduzenten Bancroft wurden Maschinengewehre gestohlen. Doch während des Diebstahls kommt es zu einem Schusswechsel, wobei keiner der Polizisten verletzt wird, da Gummigeschosse - ebenfalls aus dem Hause Bancroft - verwendet wurden. Dann stellt sich auch noch heraus, dass zu der Diebesbande auch die Tochter des Firmeninhabers gehört. Kann das Team den Waffenraub aufklären?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
