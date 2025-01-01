Navy CIS: New Orleans
Folge 10: Sehnsucht nach Freiheit
42 Min.Ab 12
Der neue Fall des Teams ist Prides Chance, endlich das Vertrauen des NCIS zurückzugewinnen. An der Flutmauer, die im Clearwater-Skandal gesprengt werden sollte, wird ein Seabee tot aufgefunden. Es war Mord. Schnell steht fest, dass mehrere Beteiligte, die mit dem Skandal zu tun hatten und daraufhin im Gefängnis gelandet sind, nach deren Freilassung alle auf mysteriöse Art und Weise gestorben sind. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren