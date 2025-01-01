Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Mister Lonesome

"CBS Serien"Staffel 4Folge 2
Mister Lonesome

Mister LonesomeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 2: Mister Lonesome

40 Min.Ab 12

Petty Officer Lindsey Kirk wird vermisst. Zunächst ist unklar, ob es sich um ein Verbrechen handelt, da Lindsey schon öfter freiwillig untergetaucht ist. Doch dann finden LaSalle und Tammy in ihrer Wohnung eindeutige Spuren, die auf eine Entführung hinweisen. Als Pride auch noch entführt wird und die Leiche einer zweiten Frau gefunden wird, nimmt der Fall Fahrt auf ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen