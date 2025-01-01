Navy CIS: New Orleans
Folge 2: Mister Lonesome
40 Min.Ab 12
Petty Officer Lindsey Kirk wird vermisst. Zunächst ist unklar, ob es sich um ein Verbrechen handelt, da Lindsey schon öfter freiwillig untergetaucht ist. Doch dann finden LaSalle und Tammy in ihrer Wohnung eindeutige Spuren, die auf eine Entführung hinweisen. Als Pride auch noch entführt wird und die Leiche einer zweiten Frau gefunden wird, nimmt der Fall Fahrt auf ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Copyrights:© CBS International Television
