Navy CIS: New Orleans
Folge 19: Hoher Einsatz
42 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall wird zufälligerweise der Leichnam von Yeoman Bennett entdeckt, als dieser von der Ladefläche eines Lkws rutscht. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer spielsüchtig war und kurz vor seinem Tod an einer illegalen Pokerrunde teilnahm, welche ihn vermutlich das Leben gekostet hat. Helfen die Videoaufzeichnungen den Detectives weiter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren