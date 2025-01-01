Navy CIS: New Orleans
Folge 4: Das Familiengeheimnis
42 Min.Ab 12
Während einer Stadtführung in New Orleans wird ein Mann von einem Dach gestoßen und stirbt. Bei dem Toten handelt es sich um den Navy-Sanitäter Jacob Anderson. Es stellt sich heraus, dass kurz zuvor Andersons Großmutter gestorben ist. Der Enkel und seine Schwester waren in die Stadt gekommen, um die Beerdigung zu regeln. Grandma Anderson soll kurz vor ihrem Ableben von einem lange gehüteten Familiengeheimnis gesprochen haben, das sie lüften möchte ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
