Navy CIS: New Orleans
Folge 3: Irgendwo im Westen
41 Min.Ab 12
Ein Schriftführer von der Navy ist in seinem Wagen unterwegs, als er von der Straße gedrängt wird und dabei tödlich verunglückt. Bald stellt sich heraus, dass Winters nicht alleine im Fahrzeug gesessen hatte und sich eine weitere Person in James Bond-Manier rechtzeitig aus dem sinkenden Wagen befreit hat. Der gesuchte Beifahrer ist ein russischer Top-Spion ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren