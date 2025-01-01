Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 4Folge 3
Folge 3: Irgendwo im Westen

41 Min.Ab 12

Ein Schriftführer von der Navy ist in seinem Wagen unterwegs, als er von der Straße gedrängt wird und dabei tödlich verunglückt. Bald stellt sich heraus, dass Winters nicht alleine im Fahrzeug gesessen hatte und sich eine weitere Person in James Bond-Manier rechtzeitig aus dem sinkenden Wagen befreit hat. Der gesuchte Beifahrer ist ein russischer Top-Spion ...

