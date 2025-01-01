Navy CIS: New Orleans
Folge 20: Wo Rauch ist, ist auch Feuer
41 Min.Ab 12
Pride und Sydney geraten in einer Bar in eine Geiselnahme. Einer der bewaffneten Kriminellen ist Curtis, der behauptet, dass ihm jemand den Mord an einem Polizisten anhängen will. Er gibt Pride ein Handy, damit dieser wegen des Polizistenmordes Kontakt zu seinem Team aufnehmen kann. Schnell wird klar, dass Curtis tatsächlich unschuldig ist, und dann wird auch noch dessen Freundin tot aufgefunden ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
