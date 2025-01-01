Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Wo Rauch ist, ist auch Feuer

Staffel 4Folge 20

Navy CIS: New Orleans

Folge 20: Wo Rauch ist, ist auch Feuer

41 Min.Ab 12

Pride und Sydney geraten in einer Bar in eine Geiselnahme. Einer der bewaffneten Kriminellen ist Curtis, der behauptet, dass ihm jemand den Mord an einem Polizisten anhängen will. Er gibt Pride ein Handy, damit dieser wegen des Polizistenmordes Kontakt zu seinem Team aufnehmen kann. Schnell wird klar, dass Curtis tatsächlich unschuldig ist, und dann wird auch noch dessen Freundin tot aufgefunden ...

Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

