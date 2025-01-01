Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Bonnie und Clyde

Staffel 4Folge 11
Bonnie und Clyde

Navy CIS: New Orleans

Folge 11: Bonnie und Clyde

42 Min.Ab 12

Während eines Polizeieinsatzes kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd, wobei die Polizistin Mary Crane ums Leben kommt. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Waffe, durch die Crane starb, von einem Navy-Stützpunkt gestohlen wurde. Schließlich findet das Team rund um Pride mehrere Container mit geschmuggelten Militärwaffen - doch dann taucht die CIA auf und verweist Pride des Geländes ...

