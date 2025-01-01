Navy CIS: New Orleans
Folge 9: Straßenkinder
40 Min.Ab 12
Als der Navy-Fotograf Officer Thompson erschossen in einem Park aufgefunden wird, gerät eine Straßenkinderbande in den Fokus der Ermittlungen. Sie sollen das Opfer kurz vor seinem Tod überfallen haben, jedoch bleibt der Hauptverdächtige und Kopf der Bande "KC" verschwunden. Weitere Ermittlungen ergeben außerdem, dass die Clique in illegale Diamantengeschäfte verwickelt ist. Dann wird plötzlich eines der Mitglieder erschossen ...
