Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Straßenkinder

"CBS Serien"Staffel 4Folge 9
Straßenkinder

StraßenkinderJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 9: Straßenkinder

40 Min.Ab 12

Als der Navy-Fotograf Officer Thompson erschossen in einem Park aufgefunden wird, gerät eine Straßenkinderbande in den Fokus der Ermittlungen. Sie sollen das Opfer kurz vor seinem Tod überfallen haben, jedoch bleibt der Hauptverdächtige und Kopf der Bande "KC" verschwunden. Weitere Ermittlungen ergeben außerdem, dass die Clique in illegale Diamantengeschäfte verwickelt ist. Dann wird plötzlich eines der Mitglieder erschossen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen